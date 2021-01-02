المرصد السوري: تركيا أرسلت 7 آلاف مرتزق إلى ليبيا

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت، في تقرير له عن وجود 7000 مرتزق سوري في ليبيا، جلبتهم تركيا للقتال إلى جانب حكومة الوفاق.

ومن ناحية أخرى، أفادت وكالة نوفا الإيطالية بوصول طائرتي شحن تركيتين إلى قاعدة الوطية الليبية.

وأشارت الوكالة الإيطالية إلى أن إحدى الطائرتين التركيتين حملت لليبيا أنظمة دفاع جوية تستخدم حصرا من الناتو.

وأضافت أن الطائرة التركية الثانية حملت لليبيا مواد لوجستية وعناصر من "تركمان" سوريا.

لا تعتبر هذه هي المرة الأولى التي يُرصد فيها هذا النوع من الأسلحة التركية في ليبيا، حيث سبق وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لرتل مسلح يحمل ذات النوع من الأسلحة.

وقبل يومين، أفادت وسائل إعلام ليبية بهبوط طائرتي شحن عسكري تركية طراز "A400" في قاعدة الوطية قادمة من قاعدة كونيا الجوية جنوب تركيا.

وأكدت مصادر استمرار الجسر الجوي للجيش التركي تجاه ليبيا، حيث تم رصد طائرتين شحن تركيتين نوع "Airbus A400M" في طريقهما إلى ليبيا وهما:

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