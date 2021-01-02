قرقاش: منهجية الإمارات بشأن كورونا هي الضمان لنجاح مواجهة الفيروس

أكد وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية أنور قرقاش، اليوم السبت، أن منهجية الإمارات واستعدادها الدائم هم الضمانة الأولى في مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال قرقاش في تغريدة على تويتر: "تحديات جائحة كورونا مستمرة معنا بعض هذا العام وإن اختلفت طبيعة التحديات، الالتزام الاجتماعي واللقاحات ستكون أدواتنا الأساسية في المواجهة".

وأضاف "وبينما تواجه العديد من الدول في هذه الفترة صعوبات في التكيّف، تبقى منهجية الإمارات واستعدادها وتجربتها الناجحة ضماننا الأول".

وأعلنت وزارة الصحة الإماراتية أمس الجمعة عن إجراء 145,163 فحصا جديدا على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، وذلك تماشيًا مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" والمخالطين لهم وعزلهم.

وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 1856 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 209,678 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة مصابين نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 671 حالة، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإمارتية وام.

وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، وأهابت بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضمانًا لصحة وسلامة الجميع.

وأعلنت الوزارة الإمارتية عن شفاء 1,577 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 186,019 حالة.