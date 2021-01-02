تردد قناة مدرستنا الجديد 2021 وخطوات تحديث تردد القناة على نايل سات

تردد قناة مدرستنا الجديد من أكثر الترددات التي يبحث عنها أولياء الأمور في هذه الآونة بعد الاتجاه العام إلى منصات التعليم عن بعد إعلان وزارة التربية والتعليم وقف حضور الطلاب في المدارس، كما أغلقت جميع المؤسسات التعليمية الأخرى ومنع الطلاب من الدروس الخصوصية خوفا عليهم من الوباء المنتشر ومن الاختلاط، منعا لحدوث أي تجمعات في هذا الوقت الخطير وبالطبع صحة الطلاب من أولويات الوزارة وأولياء الأمور.

تردد قناة مدرستنا الجديد

نظرا للوضع الحالي والتوتر المستمر وعدم الاستقرار في البلاد بسبب الفيروس المنتشر، قدمت وزارة التعليم تردد قناة مدرستنا الجديد وهو بمثابة مؤسسة تعليمية عن بعد يتوفر فيها كل ما يحتاجه الطلاب، كما تساعدهم في فهم الدروس وتسهل عليهم الشرح مع وجود العديد من البرامج المختلفة التي بدورها تسهل على الطالب مراجعه الدرس وفهمها جيدا من المرحلة الابتدائية وحتى المرحلة الثانوية وخطوه التعليم عن بعد هو خطوه تقوم بها وزارة التعليم من أجل تطوير التعليم المصري بشكل عام وهو خطه تقوم بها الدولة فعليا في هذه الآونة نقدم لكم تردد قناة مدرستنا 1:

اسم القناة: قناة مدرستنا 1

تردد القناة: 12303

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

الاستقطاب: عمودي

القمر الصناعي: نايل سات

تحديث تردد قناة مدرستنا 1

نظرا إلى السعي المستمر من وزارة التربية والتعليم لدعم الخطة الشاملة لتطوير التعليم المصري وفرت وزارة التعليم أحدث الترددات لقناة مدرستنا، ليستفيد بها الطالب في المنزل وتغنى عن النزول إلى التجمعات ولضمان توفر الخدمة التعليمية إلى الطالب على أكمل وجه وبذلك وفرت أفضل البرامج التعليمية على المنصات الإلكترونية طوال اليوم ودون فواصل إعلانيه، ليصبح اسم القناة على النايلسات قناة مدرستنا 2.

تردد القناة: 12206

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

الاستقطاب: عمودي

القمر الصناعي: نايل سات

منصة التعليم المصري

هي منصة الهدف منها توفير خدمه التعليم عند بعد لكل الطلاب، كما وفرت وزاره التربية والتعليم قناة مدرستنا لتساعد الطلاب من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الثانوية وفرت ايضا قنوات تهتم بطلاب التعليم الفني وتقوم ببث المناهج التعليميه الخاصه بهم، ومن اهدافها ايضا الاهتمام بالطلاب واولياء الامور لتقدم بهم كل ما يحتاجونه من خلال القنوات المقدمه اليهم كما تساعد منصة التعليم المعلمين الى جانب الطلاب فى الحصول على المعلومات وتسهيلها ايضا، كما وفرت منصه التعليم خدمه الخط الساخن للدعم والشكاوى على رقم 19368.