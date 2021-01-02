جدول ترتيب الدوري السعودي بعد الجولة 11 || الأهلي والهلال يتنافسان على صدارة الترتيب

جدول ترتيب الدوري السعودي، الدوري السعودي من أقوى الدوريات في القارة الصفراء والمنطقة العربية، لما يضمه من لاعبين متميزين من كل الدول المتقدمة في كرة القدم فيوجد لاعبين من أوروبا وأمريكا اللاتينية، والقارة السمراء، لذا تجد المنافسة شرسة للحصول على اللقب، وهذا الموسم توجد ظاهرة جيدة وهي أن المنافسة لم تعد تقتصر على ناديين فقط “الهلال و النصر، بل دخل الأهلي والشباب والاتحاد في المنافسة، وخرج العالمي من المنافسة مبكراً ويمر بظروف سيئة مما جعله يحتل ترتيب متأخر في جدول المسابقة، وفيما يلي الترتيب الأحدث للجدول بعد الجولة 11 التي انتهت اليوم. جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين # الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الهلال 11 7 3 1 19 6:18 12 24 2 الأهلي 10 7 1 2 20 14:18 4 22 3 الشباب 11 5 4 2 19 16:18 2 19 4 الاتحاد 11 4 6 1 19 10:14 4 18 5 الوحدة 11 6 0 5 19 15:16 1 18 6 الإتفاق 11 5 2 4 19 19:19 0 17 7 الفتح 11 5 1 5 19 20:20 0 16 8 التعاون 10 3 5 2 20 6:10 4 14 9 أبها 11 4 2 5 19 16:15 -1 14 10 الفيصلي 11 3 4 4 19 16:14 -2 13 11 القادسية 10 4 1 5 20 15:12 -3 13 12 الباطن 11 3 2 6 19 18:16 -2 11 13 النصر 11 3 2 6 19 18:15 -3 11 14 الرائد 10 3 2 5 20 15:12 -3 11 15 العين 11 3 1 7 19 20:15 -5 10 16 ضمك 11 2 2 7 19 23:15 -8 8 اللاعب ماجد عبد الله : سجل 180 هدف ولعب لأندية ” النصر”. اللاعب ناصر الشمراني : سجل 165 هدف ولعب لأندية ” الوحدة، الشباب، الهلال، التعاون” اللاعب محمد السهلاوي : سجل 136 هدف ولعب لأندية “القادسية، الشباب، النصر، التعاون”. اللاعب فهد الحمدان : سجل 131 هدف لعب لأندية ” الرياض”. اللاعب عمر السومة : سجل 123 هدف لعب للنادي الأهلي. اللاعب ياسر القحطاني : سجل 104 هدف لعب لأندية ” القادسية ، الهلال”. اللاعب سامي الجابر : سجل 101 هدف ولعب لنادي الهلال السعودي. اللاعب حمزة إدريس : سجل 96 هدف ولعب لأندية ” أحد ، الاتحاد”. جدول ترتيب الدوري السعودي الجديد المدينة الأندية الحاصلة على لقب الدوري السعودي الرياض 31 لقب ” الهلال 16، النصر 9، السباب6″ جدة 11 لقب ” أتحاد جدة، أهلي جدة” الدمام لقبين من نصيب نادي الاتفاق الأحساء لقب وحيد من نصيب نادي الفتح السعودي القنوات الرياضية السعودية الناقلة للدوري تذاع جميع مباريات الدوري السعودي للمحترفين على، القنوات الرياضية السعودية KSA SPORTS HD بصورة مجانية للجمهور داخل المملكة العربية السعودية والسعوديين المقيمين خارج المملكة، وكانت إدارة القنوات السعودية ترغب في تشفير القنوات الناقلة للمباريات، ولكن تدخلت الحكومة السعودية وقررت أن يكون النقل مجاناً للجمهور السعودي، وقالت أن مشاهدة مباريات الدوري السعودي بالمجان حق لكل مواطن سعودي ورفضت الفكرة. جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفينقائمة اللاعبين الأكثر تهديفاً في الدوري السعوديجدول ترتيب الدوري السعودي الجديد

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