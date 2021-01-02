طريقة إضافة الزوجة في تطبيق صحتي في المملكة العربية السعودية

تطبيق صحتي ، يبحث الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن طريقة إضافة الزوجة في برنامج صحتي الإلكتروني، كما أنه يقدم العديد من الخدمات الأخري، حيث يمكنك من خلال هذا التطبيق إضافة وتسجيل التابعين، كما أنه يساعد بشكل كبير في زيادة الوعي الصحي للمواطنين، ويسهل عليهم الوصول إلى المعلومات الطبية بشكل صحيح، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم على طريقة إضافة الزوجة في تطبيق صحتي بالخطوات وطريقة تحميل برنامج صحتي بكل سهوله، فتابعوني لمعرفة التفاصيل .

تطبيق صحتي

يخضع هذا التطبيق الإلكتروني الذي يسمي صحتي لوزارة الصحة في المملكة العربية السعودية، ويقدم الكثير من الخدمات الصحية المختلفة المتعلقة بصحة الفرد وصحة الأسرة، وهذه هي بعض الخدمات التي يقدمها هذا التطبيق الإلكتروني :

يمكنك من خلاله حجز موعد لكي تقوم بعمل فحص لفيروس كورونا المستجد .

يمكنك من خلاله أيضا حجز موعد في أحدي مراكز الرعاية الأولية .

يقدم التطبيق خدمة الاستشارات عن بعد لتوفير الوقت والمجهود على المرضي .

يمكنك من خلاله البحث عن العلاج، وعن الصيدليات القريبة منك التي توفر الدواء التي تريده .

يمكنك من خلاله عرض الإجازة المرضية .

يمكنك من خلاله عرض الوصفة الإلكترونية .

يمكنك من خلاله إضافة وتسجيل التابعين .

يمكنك من خلاله تسجيل المؤشرات الحيوية .

يمكنك من خلاله معرفة نتائج الفحص المدرسي .

طريقة إضافة الزوجة في صحتي

يمكنك إضافة الزوجة في التطبيق بكل سهوله من ضمن خدمة إضافة وتسجيل التابعين، كما يمكنك تحميل تطبيق صحتي للاندرويد والايفون عن طريق هذه الخطوات البسيطة :

أولا يجب عليك تحميل التطبيق، ويمكنك تحميل التطبيق من متجر التطبيقات جوجل بلاي وهذا بالنسبة لأجهزة الأندرويد، وتحميل التطبيق من متجر التطبيقات آبل ستور وهذا بالنسبة للأيفون .

وهذا بالنسبة لأجهزة الأندرويد، وتحميل التطبيق من متجر التطبيقات وهذا بالنسبة للأيفون . بعد تحميل التطبيق قم بعمل تسجيل دخول .

ثم توجه إلى الخدمات الإلكترونية .

أنقر على خدمة إضافة وتسجيل التابعين .

بعد ذلك قم بكتابة بيانات الزوجة التي تريد إضافتها للتطبيق بشكل صحيح .

ثم أنقر على إيقونة إضافة .

من تحديد صلة القرابة اختر زوجة .

ثم قم بعمل تأكيد طلب إضافة الزوجة .

الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم طريقة إضافة الزوجة على تطبيق صحتي ضمن خدمة إضافة وتسجيل التابعين في المملكة العربية السعودية .