أخبار اليمن : نائب رئيس المؤتمر يُعزي بوفاة المناضل علي السلال

نائب رئيس المؤتمر يُعزي بوفاة المناضل علي السلالبعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم لبوزة، برقية عزاء ومواساة بوفاة المناضل السبتمبري اللواء علي عبدالله السلال عضو اللجنة العامة رئيس الهيئة الشوروية للمؤتمر الشعبي العام، والذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل الوطني.

وأشاد لبوزة بمناقب فقيد الوطن المناضل علي السلال وعطائه البارز خلال حياته الحافلة بالعمل الوطني في كافة المناصب التي شغلها، مشيراً إلى أن الفقيد يعد أحد الشخصيات الاجتماعية التي حظيت باحترام الجميع، كما كان يحب الخير للناس وله بصمات في العمل الإنساني والخيري.

ولفت نائب رئيس المؤتمر إلى أن الفقيد السلال كان واحداً من الأبطال المغاوير للثورة اليمنية الـ26 من سبتمبر 1962م وأحد ابرز رجالاتها المناضلين الذين بذلوا انفسهم وأفنوا حياتهم من أجل الوطن وخدمة أبناء الشعب والانتصار لآمالهم وتطلعاتهم.

وأعتبر لبوزة أن الوطن خسر برحيل اللواء علي عبدالله السلال مناضلاً وطنياً كبيراً ظل محافظاً على ولائه وحبه لوطنه، مناهضاً للعدوان، وأحد رجالات الوطن المخلصين المؤمنين بالحوار كحل أوحد وأسمى لتخطي جميع الخلافات.

وعبر نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام عن أحر التعازي لنجلي الفقيد عبدالله وخالد علي السلال وكافة آل السلال والوطن عامة في هذا المصاب.. سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ومغفرته الواسعة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنآ إليه راجعون ".