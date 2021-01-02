الأردن يرصد 3 إصابات جديدة بالسلالة الجديدة من كورونا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لموقع قناة "المملكة" الأردنية، قال مصدر طبى إنه تم اكتشاف الحالات الثلاثة الجديدة لمصابى فيروس كورونا المتحور بعد فحص 4 عينات وصلت مختبرات وزارة الصحة، لأشخاص قادمين من خارج الأردن.

وفحصت وزارة الصحة الأردنية 14 عينة، من بينها 5 إصابات بالفيروس المتحور. فيما أوضح المصدر الطبى أن فحص فيروس كورونا المتحور يحتاج لفترة تتراوح بين 3 أيام و4 أيام لحين ظهور النتيجة، موضحًا أن وزارة الصحة تقوم بتتبع الحالات القادمة من خارج الأردن وعزل المصابين منزليًا.

وكان وزير الصحة نذير عبيدات، أعلن منذ الأحد الماضى، اكتشاف حالتين للمصابين بفيروس كورونا المتحور قادمتين من بريطانيا، مؤكدا أن المصابين وُضعا فى العزل الصحى منذ قدومهما من المملكة المتحدة يوم 19 دسمبر الماضى.