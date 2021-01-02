أعضاء الحوار السياسى الليبى يطالبون بإخراج المرتزقة وتشكيل لجنة للمصالحة

جدة - نرمين السيد - طالب أعضاء الحوار السياسى الليبى، اليوم السبت، بتشكيل لجنة للمصالحة والمصارحة، كما طالب نصفهم مجلس الأمن الدولى بإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، حسبما أفادت شبكة "العربية" منذ قليل.





وبجسب "العربية"، دعا أعضاء الحوار السياسى الليبى، النخب بالعمل على وحدة وسيادة البلاد، ومشاركة الجميع فى الانتخابات المقبلة، محذرين من أن التدخلات فى ليبيا ساهمت فى تدفق السلاح والمرتزقة إلى البلاد.

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