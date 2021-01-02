جدة - نرمين السيد - طالب حكام عدد من المناطق اليابانية، بينها العاصمة طوكيو، حكومة بلادهم بإعلان الطوارئ لمواجهة تفشى فيروس كورونا المستجد، اليوم السبت، حسبما أفاد قناة "العربية" فى نبأ عاجل منذ قليل.





ومن جانبه، قال وزير اقتصاد اليابان، نيشيمورا، إنه على الحكومة الاستماع لرأى الخبراء قبل الإغلاق، وسط مخاوف من وقوع المزيد من الإضرار بالاقتصاد اليابانى فى ظل الجائحة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. حكام المناطق يطالبون اليابان بإغلاق البلاد فى مواجهة كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.