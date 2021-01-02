السبب فحص PCR.. زحام شديد في محيط مستشفيات لبنان

شهدَ محيطُ مستشفى سيدة الماعونات الجامعي جبيل بلبنان زحمة سير غير طبيعيّة، الأمر الذي احتجز المواطنين لوقتٍ طويلٍ في سيارتهم، وذلك بسبب ارتفاع نسبة فحوصات الـ PCR، وذلك وفق ما أفاد موقع ليبانون ديبايت.

يأتي ذلك فى الوقت الذي اقترحت فيه لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية اللبنانية، الإقفال لمدة ثلاثة اسابيع ريثما يتم تدارك الوضع ولو بأي طريقة للحد من ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد وبما يفسح المجال في التقاط الأنفاس من جانب القطاع الصحي وتحديدا قطاع المستشفيات.

جاء هذا الاقتراح بعد ارتفاع الإصابات بوباء الكورونا والوصول إلى أرقام غير مسبوقة، فضلا وجود معلومات طبية من جهات متعددة تفيد بوضع كارثيّ في معظم مستشفيات العاصمة اللبنانية وبقية المحافظات، حيث زادت نسبة الإشغال عن 95% ولما تزل في تزايد مطرد.

وأضافت لجنة الصحة النيابية بعد اجتماع افتراضي لأعضاء اللجنة، أنه "مع عمق استشعارها لما يخلّفه الإقفال من تراجع إضافي على الصعيد الاقتصادي في ظل البطالة المستفحلة، ترى أن ذلك يصبح مبررًا امام الحالة المرعبة في ارتفاع ارقام المصابين بالوباء وفي نسبة الإشغال المرتفعة في كافة المستشفيات.

