الأحوال المدنية السعودية: يمكن تغيير اسم المرأة دون الرجوع لولي الأمر

أكدت إدارة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية السعودية أنه يمكن للمواطن أو المواطنة تغيير بياناتهم مثل اسم العائلة واسم الأبناء والحالة الاجتماعية، من خلال زيارة أحد فروع أو إدارات الأحوال المدنية.

وأعلنت الأحوال المدنية السعودية وفق صحيفة عكاظ، عن إمكانية تغيير اسم المرأة دون الرجوع لولي الأمر، كاشفة أن ذلك يستلزم حجز موعد إلكتروني ومراجعة المكتب للإفادة بالإجراءات حسب حالة طلب مقدمه.

يذكر أن تعديلات وزارة الداخلية على اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية المعتمدة رفعت عمر السماح بتغيير الاسم الأول للشخص إلى 18 عامًا بدلا من 15 عامًا، واشترطت على المتقدم أن يكون التغيير للمرة الأولى فقط، أو بإمكانه العودة إلى اسمه السابق، وما سوى ذلك يتم الرفع عنه للإدارة العامة بالمنطقة.

وأوضحت التعديلات أنه يتم تغيير الاسم الأول لمن كان عمره أقل من 18 عامًا بموجب إقرار من والديه أو تفويض منهما عن طريق المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك، أو وكالة خاصة، أو عن طريق وليه الشرعي على أن يراعى في الاسم المطلوب التغيير إليه ما تضمنته المادة 15 والمادة 115 من اللائحة.