على عمق 20 مترا.. إنقاذ أردني من الموت بأعجوبة سقط في مدخنة

نجح الدفاع المدني الأردني في إنقاذ، شخص سقط وحوصر داخل مدخنة عمقها 20 مترًا.

وبين الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام بالاردن ان فريقا من الإنقاذ التابع للدفاع المدني في غرب عمان تحرك عاجلا بعد ورود بلاغ حول سقوط شخص داخل مدخنة بعمق 20 مترًا داخل إحدى البنايات.

وأشار الناطق الاعلامي الي أن فريق الانقاذ تمكن من إخراج الشخص الذي سقط وحوصر داخل المدخنة وكان بصحة جيدة.

في سياق اخر ‏تعاملت مديرية الدفاع المدني الاردني خلال 24 ساعة الماضية مع (2825) حالة إسعافية مختلفة , حيث تم إجراء اللازم لهم وتأمين وصولهم إلى المستشفيات.

كما تم التعامل مع (31) حادث إنقاذ , و(32) حادث إطفاء , بالإضافة إلى تعقيم وتطهير (964) مركبة ومنشأة وموقع في مختلف المحافظات.