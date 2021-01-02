نجح الدفاع المدني الأردني في إنقاذ، شخص سقط وحوصر داخل مدخنة عمقها 20 مترًا.
وبين الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام بالاردن ان فريقا من الإنقاذ التابع للدفاع المدني في غرب عمان تحرك عاجلا بعد ورود بلاغ حول سقوط شخص داخل مدخنة بعمق 20 مترًا داخل إحدى البنايات.
وأشار الناطق الاعلامي الي أن فريق الانقاذ تمكن من إخراج الشخص الذي سقط وحوصر داخل المدخنة وكان بصحة جيدة.
في سياق اخر تعاملت مديرية الدفاع المدني الاردني خلال 24 ساعة الماضية مع (2825) حالة إسعافية مختلفة , حيث تم إجراء اللازم لهم وتأمين وصولهم إلى المستشفيات.
كما تم التعامل مع (31) حادث إنقاذ , و(32) حادث إطفاء , بالإضافة إلى تعقيم وتطهير (964) مركبة ومنشأة وموقع في مختلف المحافظات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر على عمق 20 مترا.. إنقاذ أردني من الموت بأعجوبة سقط في مدخنة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.