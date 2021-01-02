وداعا طائر الليل الحزين.. يعقوب السعدي ينعى السيناريست وحيد حامد

نعي الإعلامي الإماراتي يعقوب السعدي رئيس قنوات أبوظبي الرياضية، وفاة الكاتب والسيناريست وحيد حامد، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة "تويتر".

ودشن يعقوب السعدي كاتبًا: "وداعا " طائر الليل الحزين".. البريء.. نور العيون.. وحيد حامد .. أبدا لن يكون "المنسي".. شكل الوجدان من المحيط إلى الخليج .. قدم فنا مختلفا حمل رسالة داعبت القلوب وسكنت الوجدان .. قطعا برحيله فقدنا نقطة ضوء ونافذة بهجة .. وقطعا لن نضحك "علشان الصورة تطلع حلوة".. رحم الله وحيد حامد".

توفي صباح اليوم السبت، السيناريست والكاتب الكبير وحيد حامد، عن عمر ناهز 77 عاما، متأثرا بإصابته بأزمة قلبية، وذلك بعد تدهور حالته الصحية ودخوله العناية المركزة بأحد مستشفيات القاهرة.

وحيد حامد كاتب وسيناريست مصري، ولد في الأول من يوليو 1944، بمحافظة الشرقية، وتخرج في قسم الاجتماع بكلية الآداب جامعة عين شمس عام 1967، ليبدأ بالتوازي رحلة البحث عن تحقيق حلمه في كتابة القصة القصيرة، فكانت أول إصداراته مجموعة قصصية بعنوان "القمر يقتل عاشقه"، ولكن فجأه تغير المسار، وتحول الاهتمام لكتابة الدراما بنصيحة من الكاتب الكبير يوسف إدريس، لتنطلق رحلة السيناريست وحيد حامد بين جدران ماسبيرو مطلع السبعينيات، بكتابة الدراما الإذاعية والتلفزيونية، قبل أن ينطلق في مجال الكتابة للسينما نهاية السبعينيات، بفيلم "طائر الليل الحزين"، إخراج يحيى العلمي، الذي كرر معه التعاون عام 1981 في فيلم "فتوات بولاق" عن قصة لنجيب محفوظ.

وحيد حامد كرمته الدولة المصرية بأرفع جوائزها، وهي "النيل"، بالإضافة إلى جائزة الدولة التقديرية، وجائزة الدولة للتفوق في الفنون، وقدم خلال مسيرته المهنية أكثر من 40 فيلما، وحوالي 30 مسلسلا تلفزيونيا وإذاعيا.