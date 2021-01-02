الرئيس السيسي يتسلم رسالة خطية من أمير الكويت

تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، رسالة خطية من أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، سلمها له وزير الخارجية الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح.

ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية، تضمنت الرسالة العلاقات الثنائية بين البلدين، الوطيدة التي تربط الشعبين الشقيقين.

كما تضمنت الرسالة سبل دعم وتعزيز مختلف المجالات بين البلدين، وعلى كافة الأصعدة.

فيما جاء فيها آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.