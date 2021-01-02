الصحة السعودية تكشف تأثير لقاح كورونا على مرضى القلب

نفت وزارة الصحة السعودية، أن يكون للقاحات كورونا تأثير سلبي على مرضى القلب والأوعية الدموية، مؤكدة أن جميع اللقاحات التي تم طرحها بشأن كورونا آمنة.

وذكرت الصحة السعودية، عبر "إنفوجرافيك" نشرته ضمن حملتها "عش بصحة"، أن مرضى القلب والأوعية الدموية هم من بين الفئات الذين أُعطيت لهم الأولوية لأخذ اللقاح.

ويشار إلى أن الوزارة السعودية في وقت سابق قد حددت الفئات ذات الأولوية للحصول على لقاح كورونا حيث إن الفئة المستهدفة في المرحلة الأولى ستكون المواطنين والمقيمين ممّن هم فوق ٦٥ سنة، وأصحاب المهن الأكثر عُرضة للعدوى، والأشخاص الذين لديهم سمنة مفرطة، وتتجاوز كتلة الجسم لديهم ٤٠.

وأضافت الوزارة : أيضا مَن لديهم نقص في المناعة، مثل زراعة الأعضاء، أو مَن يتناولون أدوية مثبطة للمناعة، وكذلك مَن لديهم اثنان أو أكثر من الأمراض المزمنة الآتية: (الربو، السكري، أمراض الكلى المزمنة، أمراض القلب المزمنة بما فيها أمراض الشرايين التاجية، مرض الانسداد الرئوي المزمن، مَن لديهم تاريخ جلطة دماغية سابقة).