الأرصاد السعودية تحذر المواطنين من احتمالية سقوط أمطار

حذرت الأرصاد السعودية، اليوم السبت، من احتمالية سقوط أمطار على المملكة يومي الأحد والإثنين.

وكتب الراصد سامي عبيد عبدالله الحربي على تويتر: "هناك فرص لهطول الأمطار يومي الأحد والاثنين، على شمال شرق السعودية ومرتفعات الباحة وعسير وجازان".

وأشار الراصد الحربي، إلى أن هناك مؤشرات أولية على حالة مطرية جديدة نهاية الأسبوع الجاري.

فيما تبدو اليوم سماء المملكة العربية السعودية، غائمة إلى غائمة جزئيًا على معظم المناطق وفق ماذكر تقرير المركز الوطني للأرصاد السعودية.

وتوقع التقرير تكوُّن الضباب خلال فترتَي الليل والصباح الباكر على شمال ووسط وشرق المملكة، كذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية.

وفيما يتعلق بحركة الرياح السطحية على البحر الأحمر فقد نوه التقرير الي انها تكون جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18 - 45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وشمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الأوسط والشمالي بسرعة 16 - 38 كم/ساعة، لافتا الى أن ارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي.

وفيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 14 - 34 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.