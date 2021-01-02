يرتدي ملابس سوداء.. انتشال جثة طفل غريق أمام أبراج الكويت

انتشلت زوارق الإطفاء والإنقاذ البحري الكويتية جثة أفادت المعاينة الأولية لها بأنها تعود لغريق مفقود في البحر من يوم السبت الماضي.
ووفقا لصحيفة الراي الكويتية أن الفرق توجهت بعد أن أبلغ شخصان كانا على متن طراد صيد عن عثورهما على جثة تطفو على سطح البحر لطفل يرتدي ملابس سوداء مقابل منطقة الأبراج الكويتية.
وتعمل الجهات المختصة على التعرف على الطفل، إذ توجه فريق من الأدلة الجنائية إلى المكان لتحديد ما إذا كانت الجثة تعود للطفل الذي غرق قبل أسبوع قبالة الأبراج من عدمه. انتشال جثة.. والمعاينة الأولية تشير إلى أنها لغريق أبراج الكويت.
وكان شخصان كانا على متن طراد صيد ابلغا عن عثورهما على طفل غريق مقابل منطقة الأبراج مرتديا ملابس سوداء.
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