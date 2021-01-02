إيران تحذر: قتلة قاسم سليماني لن يكونوا في أمان بأي مكان

حذر رئيس السلطة القضائية في إيران إبراهيم رئيسي من أن قتلة قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الفريق قاسم سليماني "لن يكونوا بأمان في أي مكان من العالم"، في وقت، وذلك بالتزامن مع بدء إيران إحياء الذكرى الأولى لمقتل أبرز قادتها العسكريين بضربة أمريكية في العراق.
وقال رئيسي خلال مراسم أقيمت في جامعة طهران في الذكرى الأولى لمقتل قاسم سليماني في 3 يناير 2020، أنه حتى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أمر بتصفية سليماني "لا يمكنه الإفلات من العدالة".
وأضاف رئيسي "إن الذين لعبوا دورا في عملية القتل لن يكونوا بأمان في أي مكان من العالم".
وقتل قائد فيلق القدس الذي يوكل إليه أداء مهام خارجية، فجر الثالث من يناير 2020، ومعه نائب رئيس الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس، في ضربة جوية قرب مطار بغداد، في عملية اغتيال وضعت الجمهورية الإسلامية في مواجهة تحديات على صعيد دور إقليمي كان سليماني أحد أبرز صانعيه.
وزاد مقتل قائد بحجم سليماني بأمر مباشر من ترامب، التوتر بين واشنطن وطهران. ورغم أن الأخيرة قصفت بالصواريخ بعد أيام قاعدة عين الأسد في العراق حيث يوجد جنود أمريكيون، يؤكد المسؤولون الإيرانيون أن "الانتقام" من الضالعين في الاغتيال لم يطوَ بعد.
من جهته، حذر خلف سليماني على رأس فيلق القدس العميد إسماعيل قآني خلال المراسم في جامعة طهران، أن الرد قد يأتي في أي مكان.
وقال "من داخل بيوتها (الولايات المتحدة) قد يخرج أشخاص يردون على فعلتها القذرة".
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