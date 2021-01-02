مصر تنهي الانقسام الفلسطيني.. وأبو مازن يوجه الشكر للقاهرة

وجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، اليوم السبت، الشكر إلى مصر، وذلك لرعايتها المصالحة الفلسطينية. فيما أعلن الرئيس الفلسطيني تسلم رسالة خطية من إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، نقلها جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح. فيما رحب بإنهاء الانقسام وبناء الشراكة وتحقيق الوحدة الوطنية من خلال انتخابات ديمقراطية بالتمثيل النسبي الكامل، وانتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بالتتالي والترابط، وتأكيده على التزام حركة فتح بمسار بناء الشراكة والوحدة الوطنية. وقرر أبو مازن دعوة الدكتور حنا ناصر، رئيس لجنة الانتخابات المركزية، للاجتماع به لبحث الإجراءات واجبة الاتباع لإصدار المراسيم الخاصة بالانتخابات وفق القانون. يأتي ذلك بسبب الجهود التي قامت بها مصر خلال الفترة الماضية، وما ترتب عليها من إنهاء الانقسام الفلسطيني.

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