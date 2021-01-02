نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيتنام تعلن تسجيل أول إصابة بالسلالة الجديدة من كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سجلت وزارة الصحة في فيتنام، اليوم السبت، أول إصابة بالسلالة الجديدة المتحورة من فيروس كورونا والتي تنتشر حاليا بوتيرة سريعة في بريطانيا.

وأصدرت وزارة الصحة في فيتنام، بيانًا قالت فيه إنه تم رصد النوع الجديد من الفيروس لدى سيدة أربعينية عائدة إلى فيتنام من بريطانيا وخضعت للحجر الصحي لدى وصولها ثم تأكدت إصابتها بالفيروس في 24 ديسمبر.

وكانت الدول في جميع أنحاء العالم، قطعت روابط السفر مع بريطانيا لوقف انتشار الفيروس المتحور الجديد، الذي يقول العلماء إنه أسرع انتقالا بين الناس بما يتراوح بين 40 إلى 70 في المئة مقارنة بالفيروس الأصلي.

واتخذت فيتنام، إجراءات حجر صحي وتتبع صارمة، من احتواء بؤر تفشي الفيروس سريعا، ما أتاح لنشاطها الاقتصادي بالانتعاش على نحو أسرع من كثيرين في آسيا. وسجلت البلاد 1474 إصابة و35 وفاة فقط بسبب الفيروس حتى الآن.