أخبار اليمن : تفاصيل جرائم العدوان ومرتزقته خلال 24 ساعة

تفاصيل جرائم العدوان ومرتزقته خلال 24 ساعة
واصلت قوى العدوان خرق هدنة الحديدة ما أدى إلى استشهاد وإصابة 10 مواطنين خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضح مصدر عسكري أن 3 مواطنين استشهدوا وأصيب 7 آخرين، في جريمة استهداف مرتزقة العدو صالة أفراح بمديرية الحوك في مدينة الحديدة.
وذكر المصدر أن قوى العدوان ارتكبت 242 خرقاً بينها استحداث تحصينات قتالية في التحيتا وغارة لطيران تجسسي على الدريهمي، وغارة لطيران حربي على مديرية الصليف.
ومن بين خروقات قوى العدوان تحليق 14 طائرة حربية في أجواء حيس والجبلية وكيلو16 وشارع الـ50 والمنظر و12 طائرة تجسسية في أجواء الدريهمي والجاح والتحيتا وكيلو16.
وأشار المصدر إلى رصد 19 خرقاً بقصف مدفعي و193 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.
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