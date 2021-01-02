أخبار اليمن : الأرصاد يحذر من اضطراب البحر وارتفاع الموج

الأرصاد يحذر من اضطراب البحر وارتفاع الموجتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، استمرار الأجواء الباردة والجافة على المرتفعات الجبلية، والمناطق الصحراوية، وشدة الرياح واضطراب البحر في الأجزاء الجنوبية من السواحل الغربية ومدخل باب المندب، خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وأشار المركز في نشرته الجوية، إلى أن الأجواء الباردة والجافة ستستمر أثناء الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجبلية لمحافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء والضالع.

فيما ستكون الأجواء باردة نسبياً على المرتفعات الجبلية من محافظات إب، تعز، لحج، أبين، شبوة وحضرموت وكذلك على المناطق الصحراوية.

وتوقع المركز كذلك استمرار شدة الرياح واضطراب البحر وارتفاع الموج على الأجزاء الجنوبية من السواحل الغربية ومدخل باب المندب.

ونبه المركز المواطنين وخاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل وساعات الصباح الباكر إلى أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من آثار البرد.

وحث المركز مرتادي البحر وربابنة السفن وخاصة الصغيرة منها على أخذ الاحتياطات اللازمة من اضطراب البحر وارتفاع الموج في الأجزاء الجنوبية من السواحل الغربية ومدخل باب المندب.

وذكر المركز أن أدنى درجات الحرارة المسجلة صباح اليوم، بلغت 4 درجات في عمران، 5 في ذمار، 5.6 في صنعاء، 8.5 في إب والسدة، 9.4 في حجة.