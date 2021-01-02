أخبار اليمن : الحصيلة الكاملة لإصابات ووفيات كورونا في العالم

الحصيلة الكاملة لإصابات ووفيات كورونا في العالمكشفت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى صباح اليوم السبت، أن حصيلة المصابين تجاوزت 84 مليونا و383 ألف إصابة، تعافى منهم أكثر من 59 مليونا و642 ألف مريض، فيما تجاوز عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس مليون و835 ألف و399 وفاة.

وبحسب الإحصاءات المعلنة فقد سجلت دول العالم الجمعة، 561 ألف و913 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 9,470 حالة وفاة.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 218 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، ولا تزال أميركا في طليعة دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات وعدد إصابات إجمالي.

واعتبرت الإحصاءات أن الدول الخمس الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات حتى صباح اليوم، هي: أميركا (356,445 وفاة)، والبرازيل (195,441 وفاة)، والهند (149,218 وفاة)، والمكسيك (126,507 وفيات)، وإيطاليا (74,621 وفاة).

فيما اعتبرت أن الدول الخمس الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات، هي: أميركا (20,617,346 إصابة)، والهند (10,305,788 إصابة)، والبرازيل (7,700,578 إصابة)، وروسيا (3,186,336 إصابة)، وفرنسا (2,639,773 إصابة).