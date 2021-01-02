أخبار اليمن : الصحة تدين جريمة المرتزقة بصالة عرس بالحديدة

الصحة تدين جريمة المرتزقة بصالة عرس بالحديدةأدانت وزارة الصحة العامة والسكان جريمة مرتزقة العدوان باستهداف صالة عرس في مديرية الحوك بمحافظة الحديدة.

واعتبر بيان صادر عن الوزارة هذه الجريمة التي راح ضحيتها خمسة شهداء والعديد من الجرحى من المدنيين تضاف الى سلسلة الجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان بحق المدنيين من أبناء اليمن منذ ما يقارب ست سنوات أمام مرأى ومسمع من العالم.

وأشارالبيان إلى أن استمرار أعمال التصعيد والاستهداف والقصف المباشر من قبل المرتزقة للمناطق السكنية والأعيان المدنية يؤكد مدى استهتار تحالف العدوان ومرتزقته بحياة الأبرياء من أبناء الشعب اليمني وإصراره على قتلهم؛ محملاً الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية التي تدعي رعايتها حقوق الإنسان مسؤولية هذه الجريمة.

وجددت الوزارة دعوتها للأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الحقوقية والإنسانية الاضطلاع بمسؤوليتها في الضغط لإيقاف جرائم العدوان والمرتزقة ضد المدنيين من أبناء الشعب اليمني.