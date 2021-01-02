"سيارتان بلوحات كويتية".. تفاصيل الاعتداء على مصري بالسعودية

كشفت مصادر في وزارة القوى العاملة في مصر، السبت، تفاصيل الاعتداء على صيدلي مصري مقيم في السعودية بالسب والضرب.

وأكد وزير القوى العاملة محمد سعفان أن حقوق الصيدلي المصري "محفوظة"، وتعهد بتقديم الدعم اللازم له، وفقا لتقارير صحفية مصرية.

وتعرض الصيدلي المصري أحمد أبو غنيم لاعتداء بالسب والضرب، أثناء عمله داخل صيدليته في الرياض.

وقال المتحدث باسم وزارة القوى العاملة المصرية هيثم سعد الدين، إن "أبو غنيم كان في نوبة عمل مسائية عندما دخل شخص إلى الصيدلية يطلب دواء، فاعتذر له الصيدلي لعدم تواجده، فما كان من الزائر إلا التطاول اللفظي والسباب لأبو غنيم قبل أن يغادر المكان".

وتابع: "عاد الشخص مرة أخرى إلى الصيدلية وبرفقته 5 أشخاص مستقلين سيارتين تحملان أرقام كويتية، واستدرجا الصيدلي إلى الخارج ليفاجأه أحدهم بالاعتداء عليه بسلاح أبيض، ثم انهالوا عليه جميعا بالضرب وفروا هاربين تاركين الصيدلي مصابا بجروح خطيرة".

وأكد المتحدث أن الصيدلي نقل إلى المستشفى وأصبحت حالته مستقرة، فيما تبحث الشرطة السعودية عن الجناة بعدما تم تفريغ الكاميرات الخاصة بالصيدلية.