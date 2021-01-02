نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجزائر: براءة الجنرال توفيق والسعيد بوتفليقة وطرطاق بتهمة التآمر ضد الجيش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت المحكمة العسكرية في الجزائر، اليوم السبت، حكمًا ببراءة الجنرال توفيق والسعيد بوتفليقة وبشير طرطاق، بتهمة التآمر ضد الجيش والمساس بوحدة البلاد، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وفي سياق منفصل، أعلنت السلطات الصحية الجزائرية، تسجيل 392 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهي المرة الأولى التي لا تتجاوز فيها حصيلة الإصابات اليومية حاجز الـ400 منذ 2 نوفمبر.

وأعلنت وزارة الصحة رصد 6 وفيات بالفيروس في الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 98249، والوفيات إلى 2728.

وتماثل 357 مريضا للشفاء من فيروس كورونا في اليوم الماضي، ليصل عدد المتعافين إلى 65862.