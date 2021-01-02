نظام نور للاستعلام عن نتائج الفصل الدراسي الأول 1442 noorresults.moe.gov.sa برقم الهوية

نظام نور للاستعلام عن نتائج الفصل الدراسي الأول 1442، يحتل نسبة بحث عالية خلال هذه الفترة، بالتزامن مع نهاية اختبارات الفصل الدراسي الأول لهذا العام، فقد وفر النظام طريقة للبحث عن النتائج برقم الهوية دون الحاجة للرقم السري، تسهيلاً على الطلاب وأولياء الأمور للوصول للنتائج دون عناء، حيث يقوم نظام نور بتقديم عدد من الخدمات للطلاب وأولياء الأمور والعاملين بالمنظومة التعليمية، ونحن من خلال موقعنا المتميز دائماً “ثقفني” نضع بين أيديكم الرابط المباشر، لاستخراج النتائج عبر نظام نور.رابط استخراج نتائج الفصل الدراسي الأول 1442
- الدخول عبر رابط noorresults.moe.gov.sa.
- كتابة رقم الهوية.
- الضغط على خانة ابحث.
يقدم نظام نور الإلكتروني خدمة عرض النتائج للمرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية، وقد اهتمت وزارة التعليم السعودية بتوفير معظم خدماتها عبر نظام نور، في ظل التطوير والتحديث الذي تقوم به المملكة على ضوء التطور لعام 2030، كما أن الوقت الذي تمر به غالبية الدول ومنها الدول العربية، بسبب تفشي فيروس كورونا وزيادة أعداد المصابين والوفيات، كان الاتجاه للطريق الإلكتروني في معظم المجالات ومنها التعليم، وتعتبر المملكة العربية السعودية ومن أكثر الدول العربية تفعيلاً للنظام الإلكتروني في التعليم، وذلك من خلال خدمات نظام نور التعليمي.خدمات نظام نور
- يقوم بعرض النتائج للفصل الأول والثاني.
- يُتيح متابعة أولياء الأمور لأبنائهم ومعرفة مستواهم التعليمي.
- يقدم النظام خاصية تسجيل طالب جديد.
- يستطيع المعلمين أو الإداريين الاستفادة من خدمات النظام في تقديم الإجازات والاستعلام عن الترقيات.
قامت وزارة التعليم بتهنئة الطلاب على اجتياز اختبارات الفصل الدراسي الأول 1442، من خلال رابط إشعار درجات الفصل التابع لنظام نور، حيث انتهت الاختبارات في 23 ديسمبر 2020، وسط إجراءات وقائية لمنع انتشار عدوي كوفيد 19 بين الطلاب والقائمين على العملية التعليمية.
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