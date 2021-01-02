طريقة تحميل لعبة ببجي للكمبيوتر 2021 وطريقة الفوز وشراء الملابس

طريقة تحميل لعبة ببجي للكمبيوتر 2021، احد أهم الألعاب الإلكترونية التي نالت إعجاب الملايين حول العالم نظرا إلي تقدمه اللعبة من تحديثات متعددة تسهيلا للمستخدمين الراغبين في تنزيل لعبة ببجي علي الكمبيوتر، لذا كي تتمكن عزيزي من تحميل لعبة ببجي علي الكمبيوتر يجب أن يكون الكمبيوتر الشخصي الخاص بك به بعض المواصفات الفنية التي تساعدك علي لعب ببجي بكل سهولة ويسر، حيث يجب أن لا تقل مساحة الهارد عن 4 جيجا، كما يجب أن لا تقل مساحة الرامات عن 2 جيجا رام بالإضافة إلي وجود سرعة انترنت لا تقل عن 2 ميجا، لذا نوضح لكم عبر موقع ثقفني كيفية تحميل لعبة ببجي للكمبيوتر وشراء الملابس وطريقة الفوز بلعبة ببجي.

يمكن عزيزي القارئ إتباع خطوات تحميل لعبة ببجي علي الكمبيوتر من خلال تنزيل Bluestacks ثم القيام بتثبيت البرنامج وكل ما عليك بعدها هو التوجه إلي رابط تحميل pubg من جوجل بلاس وتحميل اللعبة بكل سهولة ويسر، حيث تجد تشابه كبير بين لعبة pubg ولعبة فري فاير، وكذلك لعبة فورت نايت في طريقة اللعب.



لكي تتمكن عزيزي القارئ من شراء ملابس بييجي من أجل تلبيس الشخصيات التي تلعب بها يجب عليك الدخول علي shop والقيام بإختيار crartes ثم التوجه إلى القائمة التي بيسار الواجهه الرئيسية والتي ستجد بها solider cratas يمكنك الآن شراء الملابس التي تريدها من (تيشرتات، بنطلون أو احذيه)، علي أن يكون سعر الشراء للمرة الأولي 700 كويل.

لكي تتمكن من الفوز بلعبة بيجي يجب عليك اولا التعرف على طريقة اللعب جيدا وطريقة شحن شدات ببجي مجانا، حيث يتكون المشاركين في لعبة ببجي 100 لاعب يتم إسقاط اللاعبين من طائرة علي ارتفاع يقارب 8 كيلو متر علي جزيرة بها مباني وصخور كل ما عليك هو مواجهة المنافسين وقتلهم من خلال الاختباء في الأماكن التي تضمن لك الحماية وتقوم بالضرب عليهم، لكي تتمكن من الفوز والانتصار في لعبة ببجي يجب أن تكون سريع البديهة.

