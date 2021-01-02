نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفغانستان تعلن مقتل 6 من طالبان بانفجار عبوة ناسفة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء، اليوم السبت، بمقتل حاكم ظل لدى حركة طالبان يدعى وكيل أحمد، المعروف باسم الملا نظيم، والمسؤول عن إقليم فارياب شمال أفغانستان، في انفجار وقع الليلة الماضية.

وأعلنت الشرطة الأفغانية، مقتل 6 أعضاء من طالبان من بينهم نظيم، عندما انفجرت عبوتهم الناسفة في منطقة "دولت آباد" بإقليم فارياب.

وفي وقت سابق، استولت مجموعة من مسلحي "طالبان"، على حافلة تقل 45 راكبا في ولاية هرات في أفغانستان.

وقالت مصادر مطلعة، إن الحادث وقع في الساعة السابعة صباحا (السادسة بتوقيت موسكو)، حسبما أفادن قناة Shamshad News التلفزيونية.