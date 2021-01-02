الإطلاع على نتائج طلاب السادس الإعدادي بالعراق الدور الثالث بالرقم الامتحاني

نتائج طلاب السادس الإعدادي الدور الثالث بالعراق بالرقم الامتحاني، نظرًا للظروف الراهنة في جميع البلاد وانتشار فيروس Covid 19 المستجد، الذي أثر بدوره في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتجارية وبالتأكيد التعليمية فإن الطلاب في جميع البلاد تأثروا بذلك نتيجة للجو العام الغير مهيئ للمذاكرة والتركيز، وأصاب طلاب العراق نصيبًا كبيرًا من ذلك التشتيت وقلة التركيز، وظهر ذلك جليًا مع طلاب الصف السادس الإعدادي حيث قاموا بأداء اختبارات الفصل الدراسي الأول النهائية ولكن لم يتمكن الكثير منهم من تخطيها فقامت وزارة التربية والتعليم بالعراق بمراعاة ذلك وحددوا ميعاد آخر للملاحق والدور الثاني ورغم ذلك لم يتمكن الطلاب من تخطي الاختبارات، فتم تأدية دور ثالث لاختبارات الفصل الدراسي الأول للطلاب بالصف السادس الإعدادي، داعين الله بأن تمر الأزمة الحالية دون أي شر أو ضرر لأي منا وأن يحفظ الله أولادنا وشعوبنا وحكومتنا، والآن ظهرت نتيجة اختبارات الفصل الدراسي الأول نعرض عليكم طريقة التوصل لدرجات طلاب السادس الإعدادي الدور الثالث.

نتائج طلاب السادس الإعدادي بالعراق

تم في الساعات الماضية الإعلان عن ظهور نتائج طلاب الصف السادس الإعدادي الدور الثالث على الموقع الإلكتروني نتائجنا وموقع ناجح، حيث يمكن للطلاب الاستعلام عن نتائجهم الخاصة من خلال اتباع خطوات الدخول على إحدى الموقعين حتى يتم الوصول لدرجات الصف السادس، وجاءت تلك المواقع الإلكترونية التعليمية لمنع الطلبة من الحضور للمدارس والفصول الدراسية وتعريض أنفسهم وذويهم لخطر المرض.

الإستعلام عن نتائج طلاب السادس الإعدادي

يجب اتباع الخطوات التالية لسهولة الوصول لنتائج طلاب الصف السادس الإعدادي الدور الثالث وهي: