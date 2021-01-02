ضبط تردد قناة مدرستنا 1 و 2 التعليمية على النايل سات 2021 لجميع مراحل التعليم

تردد قناة مدرستنا 1 التعليمية وأيضاً تردد قناة مدرستنا 2 اصبح في اهتمام بالغ من قبل الطلاب، خاصة ظل أزمة وباء كورونا العالمي،وبعد حرص وزارة التربية والتعليم على توفير منصات التعليم الإلكتروني عن بعد حفاظاً على صحة الطلبة وأعضاء هيئة التدريس واستكمال سير العملية التعليمية في نفس الوقت، لذلك تم إطلاق قنوات مدرستنا التعليمية 1 و 2 على التلفزيون لمساعدة الطلبة في المراحل الدراسية الإبتدائية والإعدادية في متابعة دروسهم بشكل مستمر.

قناة مدرستنا التعليمية

أصبحت قناة مدرستنا من المنصات التعليمية الرائدة منذ بداية انطلاقها في منتصف شهر أكتوبر الماضي تحت إشراف وزارة التربية والتعليم واستطاعت القناة خلال فترة زمنية بسيطة إثبات جودة محتواها التعليمي وكفاءته مقارنة بالقنوات التعليمية الأخرى خاصة مع اقتراب موسم المراجعات النهائية والامتحانات.

قناة مدرستنا منصة تعليمية يُعرض من خلالها المناهج الدراسية الخاصة بالمرحلة الإبتدائية والمرحلة الإعدادية بداية من الصف الرابع الإبتدائي وحتى الصف الثالث الإعدادي، وتخضع جميع الدروس والمناهج وجداول الحصص الإسبوعية التي يتم تقديمها على القناة إلى إشراف مختصين من وزارة التربية والتعليم، وتم اعتماد جدول البرامج التعليمية التي سوف يتم تقديمها على القناة بداية من يوم 6 وحتى يوم 12 ديسمبر تبعاً إلى الصفوف الدراسية المختلفة وتم طرح الجدول على الموقع الرسمي للقناة على تطبيق فيس بوك أو على التليفزيون.

بفضل النجاح الهائل الذي حققته قناة مدرستنا التعليمية خلال الفترة البسيطة منذ بداية بثها على التلفزيون، أعلنت وزارة التربية والتعليم عن قرب انطلاق قناة جديدة من سلسلة قنوات مدرستنا التعليمية لشرح المناهج الدراسية لطلبة المرحلة الإبتدائية من الصف الأول إلى الصف الثالث الإبتدائي، كما صرح المتحدث باسم الوزارة عن انطلاق قناة مدرستنا 2 الخاصة بطلاب المرحلة الثانوية عن قريب.

مع اقتراب موسم الامتحانات ورغبة الطلبة في مراجعة المناهج زاد بحث الأهالي عن تردد قناة مدرستنا التعليمية حتى يستطيع الطلاب متابعة الدروس والمراجعات النهائية أول بأول، وفي هذا المقال سوف نقدم لكم تردد قنوات مدرستنا التعليمية 1 و 2 حتى يمكن ضبط التردد على أجهزة التلفزيون الخاصة بكم.

تردد قناة مدرستنا 1

قناة مدرستنا 1 خاصة بتقديم المحتوى الدراسي والبرامج التعليمية لطلاب المرحلة الإبتدائية الصف الرابع والخامس والسادس الإبتدائي وطلاب المراحل الإعدادية الثلاثة أيضاً على أن يتم تنسيق جدول الحصص الإسبوعية لكل صف دراسي والإعلان عنه على القناة أو على مواقع التواصل الإجتماعي الخاصة بالقناة.

تردد قناة مدرستنا 1 على القمر الصناعي نايل سات: 12303.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 6 / 5.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة مدرستنا 2

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن بداية انطلاق قناة مدرستنا التعليمية 2 الخاصة بطلاب الثانوية العامة بعد نجاح قناة مدرستنا التعليمية 1 في تقديم المحتوى الدراسي بشكل متميز ساهم في سير العملية التعليمية، وقد صرحت الوزارة أن قناة مدرستنا التعليمية 2 سوف تعتمد في تقديم برامجها التعليمية لطلاب المراحل الثانوية على المحتوى التعليمي الخاص ببنك المعرفة المصري.

تردد قناة مدرستنا 2 التعليمية 2: 12206.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6 / 5.

يمكن متابعة البرامج التعليمية الخاصة بأي فصل دراسي من خلال تردد القنات التالية، كما تمتلك القناة حسابات مختلفة على مواقع التواصل الإجتماعي تحت إشراف مختصين للإجابة على أي استفسارات أو أسئلة بالإضافة إلى قناة على موقع مشاهدة الفديدوهات الشهير يوتيوب حتى يتمكن أي طالب من متابعة البرامج التعليمية التي فاتته في أي وقت على اليوتيوب في القناة الخاصة بقناة مدرستنا التعليمية.