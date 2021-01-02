نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء اليمني: انفجارات عدن كانت تهدف إلى القضاء على الحكومة الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، إن الهجوم الصاروخي على مطار عدن كان يهدف إلى "القضاء" على الحكومة الجديدة في البلاد.

وأضاف رئيس الوزراء اليمني، اليوم السبت، في تصريحات صحفية، نشرتها فضائية سكاي نيوز عربية، أن"التقنيات" المستخدمة في الهجوم الصاروخي على مطار عدن من السمات المميزة لاستراتيجية الحوثيين.

وتابع رئيس الوزراء اليمني، أن الهجوم على مطار عدن عمل إرهابي كبير ورسالة ضد السلام والاستقرار في اليمن.

وشهد مطار عدن، انفجارًا ضخمًا، أسفر عن مقتل 22 شخصاً أمس الأربعاء، بعد وقت قصير من وصول حكومة وحدة وطنية جديدة من السعودية، وأضافت الوزارة أن 50 آخرين أصيبوا في الانفجار.

وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ذكرت أن 3 من موظفيها، يمنيان وروانداي الجنسية، قتلوا في الانفجار وأصيب ثلاثة آخرون.