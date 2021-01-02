رابط دخول منصة درسك darsak التعليمية وجداول اختبارات التقييم النهائي لجميع الصفوف 2021

منصة درسك darsak التعليمية، هي منصة دشنتها وزراة التربية والتعليم الأردنية، لتسهييل سير العملية التعليمية عن بعد وقد شهدت المنصة اقبالًا كثيفًا من قبل الطلاب منذ بدء الساعات الأولى لامتحانات تقييم طلاب جميع الصفوف الدراسية في المملكة الأردنية الهاشمية، لأداء امتحانات التقييم والاطلاع على الجداول المعلنة من خلال المنصة، طبقًا للوقت الذي حدده وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي لدخول منصة درسك، مؤكدًا بأن دخول الطلاب للمنصة للتقدم للاختبارات التقييمة سيكون ضمن الفترة الزمنية التي تتراوح من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً في جميع أيام اختبارات التقييم المعلنة في جداول اختبارات الفصل الدراسي الأول، وتتضمن كافة الصفوف الدراسية بجميع مراحل الصفوف الثانوية، من الصف الثاني الابتدائي وحتى الصف الثاني العشر الثانوي.

رابط دخول منصة درسك darsak التعليمية

أولًا لأداء الاختبارات التقييمة والاطلاع على جداول الامتحانات، يلزم الدخول على منصة درسك من خلال صفحة تسجيل الدخول للطلبة في الرابط التالي https://darsak.gov.jo/auth/login

ثم يتمكن الطالب بعد ذلك من أداء الاختبارات التقييمة في الفترة الزمنية المقررة، والاطلاع على جداول الامتحانات كما هي موضحة أدناه.

جداول الامتحانات النهائية على منصة درسك

بدأت اختبارات الطلاب يوم الخميس الموافق 30 من شهر ديسمبر الماضي طبقًا للجداول المحددة في المنصة، وأوضح وزير التربية والتعليم بأن الامتحانات سوف تكون مدتها ساعة فقط لجميع المراحل الدراسية طلاب الصف الثاني والثالث، والصف الأول الثانوي والتوجيهي بفروعه العلمي والأدبي والشرعي والصناعي والزراعي.

بدأت اختبارات التقييم للصفين الثاني عشر والحادي عشر 30 ديسمبر ومن المقرر لها أن تستمر حتى السادس عشر من شهر يناير الجاري، على منصة درسك التعليمية.

بدأت أيضًا امتحانات الصفوف من الثاني وحتى العاشر في الثلاثين من الشهر الماضي، وسوف تستمر حتى السادس عشر من شهر يناير الجاري، مع التزام الطلاب بالفترة المحددة لامتحانات التقييم من الساعة التاسعة صباحًا وحتى السابعة مساءً.

وجاء تدشين منصة درسك التعليمية تحقيقًا لخطة التعليم عن بعد التي وضعتها وزارة التربية والتعليم حفاظًا على صحة الطلاب، و تحقيقًا للإجراءات الاحترازية منعًا لتفشي فيروس كورونا.