سعر ومواصفات هواوي بي 50 برو المرعب في مصر والسعودية والدول العربية

هواوي بي 50 برو ، هو واحد من الجوالات الذكية التي سوف تقوم شركة هواوي الصينية بطرحها بالأسواق الفترة القادمة، وتقول التسريبات أن هذه الجوالات الجديدة سوف يتم طرحها هذا العام في شهر مارس 2021م، لأن الشركة بدأت في تصنيعها بالفعل، وتحتوي السلسلة الجديدة من هذه الجوالات على Huawei P50 ، و Huawei P50 Pro Plus، والهاتف الذي سوف نقوم بالتحدث عنه بالتفصيل Huawei P50 Pro، وقامت الشركة خلال الأيام الماضية بطرح سلسلة هواتف Mate 40 وحققت نجاحات باهرة وأرباح كبيرة، ويتميز Huawei P50 Pro بأنه يدعم تشغيل شبكات الجيل الخامس، ويحتوي على كاميرا ممتازة تعطينا صور غاية في الروعة، وسوف نتعرف على مواصفاته ومميزاته وسعره في مصر والسعودية والدول العربية.

المواصفات العامة لهاتف هواوي بي 50 برو

يحتوي هاتف Huawei P50 Pro New على إمكانيات عديدة وممتازة غير مسبوقة، سوف تجعله من أحسن الهواتف الذكية في العالم خلال الفترة القادمة وهى كما يلي:-

تبلغ أبعاده 158.2*72.6*9 ملم. نظام تشغيلة Android 11. يوجد بهاتف Huawei P50 Pro شريحتي اتصال من نوع Nano Sim. يحتوي الموبايل على زجاج أمامي، وظهر مصنوع من مادة السيراميك، كما يحتوي على إطار سيراميك. يبلغ وزن الجوال 226 جرام. سوف يكون التليفون متوفر باللون الأبيض والأسود. شاشة الجوال من النوع OLED وتعمل باللمس، وتحتوي على 16 مليون لون. يبلغ حجمها 6.58 بوصة. دقتها 1200*2640 بكسل، وكثافة بكسلات 441 بكسل لكل إنش. تستحوذ على 91.6% من واجهة الهاتف الأمامية. معدل تحديثها 90 هرتز. تدعم تقنية الـ HDR10+. يأتي جوال Huawei P50 Pro بمعالج قوي من نوع Kirin 1000 5G. يحتوي على معالج رسوميات من نوع Mali-G76 MP16. الجوال يدعم تركيب كارت ميموري. يأتي جوال هواوي بي 50 برو، بإصدارين من حيث حجم الذاكرة العشوائية، الأول بذاكرة حجمها 8 جيجا بايت، والثاني بذاكرة عشوائية حجمها 12 جيجابايت. البطارية سعتها 4200 مللي أمبير، وغير قابلة للإزالة من مكانها. بطارية الجوال من نوع ليثيوم بوليمر. تدعم الشحن السريع بقوة 40 واط. تدعم البطارية الشحن اللاسلكي بقوة 40 واط. لا يحتوي على منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم. يحتوي هاتف هواوي على مكبر صوت ستيريو. يحتوي تليفون Huawei P50 Pro على مستشعر بصمة الأصبع، ويوجد أسفل الشاشة. يحتوي جوال هواوي على مستشعرات التسارع، القرب، طيف الألوان، البوصلة.

يحتوي موبايل هواوي الجديد على 7 كاميرات، خمس كاميرات خلفية، أما الكاميرا الأمامية مزدوجة ومواصفاتهم كالآتي:-

الكاميرا الخلفية للهاتف خماسية، دقة العدسة الأولى 50 ميجا بكسل، وهى من نوع Wide، بفتحة عدسة 1.9/F، والثانية بدقة 8 ميجا بكسل (بيرسكوب تلي فوتو )، فتحة عدسة 4.4/F، والثالثة دقتها 8 ميجا بكسل (تلي فوتو)، وفتحة 2.4/F، الرابعة دقتها 40 ميجا بكسل عريضة جداً، بفتحة 1.8/F، الخامسة مستشعر TOF (عمق)

تحتوي على بصريات لايكا.

تحتوي على فلاش من نوع LED مزدوج اللون.

تدعم التقريب البصري والتصوير البانوراما، والتصوير الـ HDR.

تدعم كاميرات هواوي بي 50 برو التصوير بجودة الـ 4K.

التصوير بجودة الـ 4K. الكاميرا السيلفى مزدوجة، تأتي الأولى بدقة 32 ميجابكسل عريضة بفتحة عدسة 2.2/F، والثانية مستشعر TOF IR ثلاثية الأبعاد.

من أهم مميزات كاميرا Huawei P50 Pro الأمامية التصوير الـ HDR.

مواصفات كاميرات Huawei P40 Pro

سعر هواوي بي 50 برو

سوف نعرض على حضراتكم سعر Huawei P50 Pro في الدول العربية وهى كالآتي:-