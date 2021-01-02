إليكم أسماء المستحقين للمساعدة المقطوعة 2021 من وزارة التنمية الاجتماعية

أسماء المستحقين للمساعدة المقطوعة 2021، أحد أهم المواضيع التي تشغل عقول الكثير من السعوديين اليوم، فمساعدة الضمان الاجتماعي تتمثل فى مبلغ مالي يتم صرفة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لبعض الفئات السعودية وذلك لمساعدتهم فى التغلب على أعباء الحياة، تلك الفئة التي يتم تطبيق شروط ومعايير عليهم لتأكد من استحقاقهم للمبلغ المالي الذي يتم صرفه بشكل سنوي أو نصف سنوي.

الاستعلام عن أسماء المستحقين للمساعدة المقطوعة 2021 من وزارة التنمية الاجتماعية

أعلنت المملكة العربية السعودية عن منحة مالية يتم صرفها لبعض الأسر السعودية التي تعرضت لمشاكل أقتصادية خاصة مع أزمة كورونا المستجده، وأكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنها حتى الأن تقوم بدراسة الطلبات المقدمة إليها لتأكد من أستحقاق الفئات التي سيتم صرف المبالغ المالية لهم، مؤكده على تواصلها مع تلك الفئات المستحقة لإعلامهم عن موعد الصرف، وأضافت الوزارة ضرورة التوجه لرابط الرسمي لموقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فى حال تواجد أي استعلام حول المساعدة المقطوعة وعدم تصديق الاشاعات التي يتم تروجها عبر مواقع الانترنت.

شروط الحصول على المساعدة المقطوعة 2021

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعض الشروط التي يجب توافرها فى الأسر السعودية التي ترغب فى الحصول على مساعدت الضمان الاجتماعي 2021، تلك التي تتمثل في:

عدم امتلاك أي ممتلكات خاصة. عدم تواجد سجل تجاري بأسم المتقدم على المساعدة المقطوعة. عدم وجود مصدر دخل ثابت. إلا يقل عمر المتقدم عن 32 عام. إلا يتخطى راتبه الشهري عن 3 آلاف ريال.

الأرملة.

المطلقة.

الأسرة التي بدون عائل.

أسر السجناء.

أصحاب الإعاقة الجزئية أو الكلية.

الفقراء وهم ليس لديهم دخل شهري ثابت.

أصحاب الجنسية السعودية.

تصرف المساعدة المقطوعة للرجال والنساء.

أولاً الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر الانترنت. قوم بتسجيل الدخول الآن. إدخال رقم الطلب الخاص بك. الضغط على كلمة بحث. سوف تنتقل لنافذة جديدة بها كافة المعلومات الخاصة بصرف المساعدة المقطوعة.

الفئات المستحقة للمساعدة المقطوعة 2021الاستعلام عن المساعدة المقطوعة 2021 الموقع الرسمي

فى انتظار إعلان موعد صرف المساعدة المقطوعة رسمياً وسنقوم بتوضيحه لكم فور إعلانه.