4 قتلى بتفجير انتحاري في الصومال
قتل انتحاري أربعة أشخاص، بينهم مواطن تركي، في الصومال، اليوم السبت، في هجوم تقول السلطات إنه استهدف مواطنين أتراكاً في البلاد.
وقال علي حسن، وهو ضابط شرطة كبير: من بين القتلى الانتحاري ومدني وفردان من قوات الأمن.
وأعلنت وزارة الخارجية التركية أن أحد رعاياها لقي حتفه في الصومال في تفجير انتحاري استهدف موقع بناء.
وأضافت الخارجية أن المهاجم الانتحاري قاد سيارة مليئة بالقنابل إلى موقع شق طريق تمتلكه شركة تركية، ما تسبب في إصابة أربعة مواطنين أتراك.
وقالت الشرطة إن الهجوم الذي أعلنت جماعة الشباب مسؤوليتها عنه، استهدف بالتحديد المواطنين الأتراك بالصومال، وكان يعمل مهندسون أتراك وعمّال بناء في مشروع شق طريق.
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