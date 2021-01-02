تونس تعترض مركبا مصريا.. رابع حادثة خلال شهر

أعلنت وزارة الدفاع التونسية، السبت، اعتراض مركب مصري على خلفية ممارسته "الصيد غير القانوني"، في رابع حادثة مشابهة في أقل من 3 أسابيع.
وأوضحت الوزارة أنّ سفينة تابعة لها اعترضت الجمعة مركبا مصريا "للصيد بالجرّ" على متنه 15 بحاراً، بينما كان في حالة "غير قانونية" لوجوده في منطقة الصيد التونسية على بعد 136 كلم شرق جزيرة قرقنة التابعة لولاية صفاقس.
وأضافت أنّ "فرقة التدخل البحري سيطرت على المركب" وتوّجهت به إلى القاعدة البحرية الرئيسية في صفاقس "لاتخاذ الإجراءات القانونية في شأنه".
وأشارت إلى أنّه في ضوء هذه الحادثة "يرتفع عدد المراكب المصرية المحجوزة من طرف وحدات جيش البحر منذ 16 ديسمبر إلى أربعة مراكب صيد".
وغالبا ما تعترض السلطات التونسية قوارب صيد مصرية غير مرخص لها الوجود في المياه التونسية رغم الاتفاقات الموقعة في هذا الشأن بين البلدين في السنوات الأخيرة.
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