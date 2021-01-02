الجيش الإسرائيلى يتأهب تحسبًا لهجوم إيرانى

جدة - نرمين السيد - دخل الجيش الإسرائيلى فى حالة تأهب، استعدادًا لأى تصعيد إيرانى محتمل، وسط تقديرات تشير إلى أن طهران ستحاول توجيه ضربة لإسرائيل من إحدى دول الدائرة الثانية، مثل العراق أو اليمن، حسبما قال مصادر إسرائيلية، اليوم السبت.





ووفقًا لما أورده موقع "i24 نيوز"، اليوم السبت، قالت وسائل إعلام عبرية مساء أمس الجمعة، فقد أجرى الجيش الإسرائيلى، الأسبوع الماضى، مناورات حربية وتقييم للأوضاع ومناقشات حول احتمال أن تستخدم إيران نفس البلدان بأسلحة مختلفة مثل صواريخ وطائرات بدون طيار ووسائل أخرى يتم تشغيلها عن بعد. وبحسب الموقع العبرى، يعتقد الجيش الإسرائيلى أن إيران تستعد لمثل هذه العملية فى الوقت الحالى، وأن الميليشيات الموالية لها فى العراق واليمن قد تشن عمليات ضد تل أبيب، وذلك بسبب تزايد التوترات تزامنًا مع حلول الذكرى السنوية الأولى لاغتيال قائد فيلق القدس فى الحرس الثورى الإيرانى، الجنرال قاسم سليمانى.

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