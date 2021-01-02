جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، وقعت الإصابات فى أعقاب انفجار هز منزل العائلة الفلسطينية فى حى الشجاعية، مضيفة أنه تم نقلهم بسيارات إسعاف إلى مستشفى الشفاء غرب المدينة، لتلقى العلاج.
وأشارت الوكالة الفلسطينية إلى أنه لم تتضح بعد أية تفاصيل بشأن طبيعة الانفجار أو أسبابه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إصابة 3 أطفال وامرأة فى انفجار بمنزلهم شرق غزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.