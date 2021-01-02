إصابة 3 أطفال وامرأة فى انفجار بمنزلهم شرق غزة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، وقعت الإصابات فى أعقاب انفجار هز منزل العائلة الفلسطينية فى حى الشجاعية، مضيفة أنه تم نقلهم بسيارات إسعاف إلى مستشفى الشفاء غرب المدينة، لتلقى العلاج.

وأشارت الوكالة الفلسطينية إلى أنه لم تتضح بعد أية تفاصيل بشأن طبيعة الانفجار أو أسبابه.