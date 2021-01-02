رأس السنة تسجل 10 آلاف وفاة ونصف مليون إصابة كورونا حول العالم

جدة - نرمين السيد - كشفت وكالة "فرانس برس" الإخبارية، اليوم السبت، عن تسجيل نصف مليون إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد فى ليلة رأس السنة وحدها، إضافة إلى 10 آلاف وفاة جراء الإصابة بالفيروس التاجى، حسبما نقلت قناة "العربية" منذ قليل.





وكانت حصيلة الإصابات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد ارتفعت حول العالم إلى 83 مليونًا و979 ألفًا و210 إصابة مؤكدة حتى صباح اليوم السبت، بالإضافة إلى مليون و827 ألفاً و797 حالة وفاة، حسبما أفادت البيانات الصادرة عن جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

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