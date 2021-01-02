السودان : ضبط 4 أوكار إخوانية فى مقار جامعة الخرطوم

جدة - نرمين السيد - وبحسب وسائل الإعلام السودانية، قالت مديرة جامعة الخرطوم، فدوى عبدالرحمن، إن اللجنة الحكومية التى تم تشكيلها مؤخرًا، تمكنت من تفكيك هذه الأوكار التى كانت تشكل مصدرا للعنف الطلابى، حيث تم إنشائها تحت اسم "الوحدات الجهادية".

ووجدت اللجنة الحكومية أن الوكر الأول داخل مسجد جامعة الخرطوم، كان يستخدم بواسطة طلاب الحركة الإسلامية السياسية لتخزين الأسلحة لإرهاب الطلاب المناوئين للفكر الإخوانى، بجانب تخزين المستندات التنظيمية "وقد وجد محروقا".

وعثر على الوكر الثانى فى فرع الجامعة بمدينة أم درمان، وتحديدًا فى كلية التربية، حيث يحتوى على عدد من الغرف والمكاتب واستخدم فى فترة نظام الإخوان فى القمع والتعذيب.

أما الوكر الثالث فكان فى مدينة بحرى "مجمع شمبات"، وهو عبارة عن منزل كامل مملوك لجامعة الخرطوم وموقعه استراتيجى، واحتلته جماعة الإخوان لأغراض العنف والترهيب.

وكان الوكر الرابع عبارة عن غرفة فى كلية الصحة العامة وصحة البيئة بوسط الخرطوم، والذى جرى استخدامه كمقر لما يسمى بالوحدات الجهادية وحفظ أسلحتها ووثائقها، لافتة إلى أن اللجنة المعنية قامت بمصادرة هذه المقرات لصالح جامعة الخرطوم، لاستغلال بعضها فى الأنشطة المختلفة.

يأتى عمل اللجنة فى إطار قرار تفكيك الإخوان، والتى أصدرت قرارًا بحل ما يسمى الوحدات المتطرفة بالجامعات السودانية، ومصادرة مقارها.