الدفاع الروسية : رصد 80 عملية إطلاق صواريخ باليستية فى 2020

جدة - نرمين السيد - وفى بيان نقلته شبكة "روسيا اليوم"، اليوم السبت، قالت وزارة الدفاع الروسية، إنه "فى إطار تنفيذ المهام القتالية فى عام 2020، تمكنت منظومات الإنذار بالهجمات الصاروخية، وكذلك منظومات مراقبة المجال الفضائى وأنظمة الدفاع المضاد للصواريخ، من رصد أكثر من 80 عملية إطلاق صاروخية وفضائية باليستية أجنبية ومحلية".

وكانت التقارير كشفت فى وقت سابق، عن أن الجيش الروسى تعقب ورصد أكثر من 70 عملية إطلاق صاروخية فى مختلف أنحاء العالم خلال 2019.