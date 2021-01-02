وزير النقل اليمنى : عودة الملاحة لمطار عدن الدولى ابتداء من الغد

جدة - نرمين السيد - وجه وزير النقل اليمنى الدكتور عبدالسلام حميد، اليوم السبت، بعودة الملاحة الجوية وتشغيل الرحلات لمطار عدن الدولى بدءا من غد الأحد بعد توقفها جراء الهجوم الإرهابى الغادر الذى طال المطار الأربعاء الماضى.





جاء ذلك خلال زيارة حميد للمطار اليوم لتفقد عملية تأهيله وإزالة الأضرار، حيث أكد على سرعة تجهيزه وبدء العمل من يوم غد، وأشاد بالجهود التى بذلتها هيئة الطيران وإدارة المطار وكذا البرنامج السعودى لتنمية وإعمار اليمن لتجهيز المطار وإعادة إصلاح الأضرار فى وقت قياسى، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية. وكان اجتماع قد عُقد، الخميس الماضى، برئاسة رئيس الوزراء اليمنى معين عبد الملك، أقر إعداد ملف متكامل بالهجوم على مطار عدن، وتقديمه إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولى. واستهدفت 3 انفجارات بقذائف هاون الأربعاء الماضى، مطار عدن الدولى بعد وقت قليل من هبوط طائرة تقل الوزراء بالتزامن مع وصول الحكومة اليمنية الجديدة إلى البلاد، ما أسفر عن مقتل 26 شخصا وإصابة 50 آخرين من مستقبلى الحكومة عند وصولها إلى المطار.

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