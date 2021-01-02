الدفاع الجزائرية : استشهاد جنديين ومقتل 4 إرهابيين فى اشتباكات شمالى البلاد

جدة - نرمين السيد - وقال بيان لوزارة الدفاع الجزائرية إنه "إطار مكافحة الإرهاب وخلال عملية بحث وتمشيط قرب بلدية مسلمون، بولاية تيبازة، تمكنت قوات الجيش اليوم من القضاء على أربعة إرهابيين وضبط بندقية آلية من نوع كلاشنكوف، وبندقية آلية من نوع (RPK) وبندقيتين مضختين، بعد الاشتباك مع مجموعة إرهابية خطيرة".

وأضاف البيان أن هذه العملية تأتى مع بداية سنة 2021 التى ستكون حاسمة فى القضاء على الفلول الإرهابية، وتؤكد مجددا حرص وعزم القوات المسلحة على الحفاظ على الأمن والاستقرار عبر ربوع الوطن.

من جانبه، نعى الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطنى الجنديين، مؤكدا فى تغريدة على حسابه بموقع تويتر للتواصل الاجتماعى أنهما استشهدا وهما يجاهدان من أجل القضاء على بقايا الإرهاب الهمجى.

كما تقدم الفريق السعيد شنڨريحة، رئيس الأركان الجزائرى بتعازيه لأسرة الشهيدين.