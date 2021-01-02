مانيلا: منع دخول القادمين من أمريكا إلى الفلبين

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة أنباء الفلبين الرسمية، قال مفوض الهجرة، جايم مورينتى فى بيان، اليوم السبت، إن "الأجانب من الولايات المتحدة، تم إضافتهم إلى قائمة هؤلاء المفروض عليهم قيود، ولكن من يحق لهم الدخول من هؤلاء هم الذين يصلون قبل الثالث من يناير، ولكن سيتم إخضاعهم لفترة حجر صحى لمدة 14 يومًا".

وأدرجت الفلبين، الولايات المتحدة ضمن قائمة الدول التى تشملها قيود السفر، وسط مخاوف من انتشار السلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد.

وبحسب الوكالة الفلبينية، قررت مانيلا منع دخول الأجانب القادمين من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والدنمارك وأيرلندا واليابان واستراليا وإسرائيل وهولندا وهونج كونج وسويسرا وفرنسا وألمانيا وأيسلندا وإيطاليا ولبنان وسنغافورة والسويد وكوريا الجنوبية وجنوب إفريقيا وكندا وأسبانيا.