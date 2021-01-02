عقب ثبوت إصابته بـ كورونا.. وزير خارجية البحرين: أسأل الله عز وجل أن يحفظ أخي الكبير عمرو موسى

دشن وزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، تغريدة داعيًا فيها الشفاء العاجل إلى الأمين العام الأسبق للجامعة العربية عمرو موسى، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات المصغرة "تويتر".
وقال خالد بن أحمد، في تغريدته، "أسأل الله عز وجل أن يحفظ أخي الكبير السيد عمرو موسى وأن يرفع عنه البلاء والوباء وأن يمتعه بالصحة الدائمة والعمر المديد".
كان المكتب الإعلامي للأمين العام الأسبق للجامعة العربية، عمرو موسى، أعلن ثبوت تشخيصه بمرض كوڤيد ١٩ بعد ظهور إيجابية المسحة التي قام بإجرائها أمس.
وقال بيان صادر عن المكتب اليوم إن حالة موسى تخضع للعزل المنزلي وهي حتى الآن مستقرة؛ وأنه يتلقى العلاج تحت إشراف ومتابعة عدد من الأطباء والأساتذة.
واختتم موسى البيان بالتوجه بالشكر لكل أصدقائه ولكل من بادر بالاتصال والرسائل والتعليق وإبداء الاهتمام، طالبًا منهم الدعاء له أن يتجاوز هذه الأزمة الصحية بسلام.
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