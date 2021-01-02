ليلة رأس السنة.. العالم يسجل نصف مليون إصابة بكورونا و10 آلاف وفاة

كشفت وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم السبت، عن تسجيل العالم لنصف مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وتسجيل 10 آلاف وفاة بالفيروس في ليلة رأس السنة.

وأفادت منظمة الصحة العالمية بأن عدد الإصابات الإجمالي بفيروس كورونا لعام 2020 بلغ 81475053، أما إجمالي حالات الوفاة فهو 1798050 حالة.

وبحسب قناة "روسيا اليوم"، أوضحت المنظمة عبر موقعها الإلكتروني أن أكبر عدد من الإصابات سجل في الأمريكتين وبلغ 35393389، تليها على التوالي كل من: أوروبا 26225728، جنوب شرق آسيا 11961922، منطقة الشرق الأوسط 4910107، إفريقيا 1895467 وأخيرا دول غرب المحيط الهادئ 1087695.

أما الدول التي سجلت أعلى معدل إصابات فأولها الولايات المتحدة الأمريكية بإجمالي بلغ 19346790، الهند 10266674، البرازيل 7563551، روسيا 3159297، فرنسا 2556708، المملكة المتحدة 243892، إيطاليا 2083689، إسبانيا 1893502، ألمانيا 1719737، كولومبيا 1614822، الأرجنتين 1602163 وأخيرا المكسيك 1401529.