حتي الثالثة عصرا.. فتح محدود للمنافذ الحدودية بين الكويت والسعودية

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية اليوم السبت عن افتتاح محدود للمنافذ البرية الحدودية بين الكويت والمملكة العربية السعودية بمنفذ النويصيب والسالمي ابتداء من الساعة التاسعة صباحا إلى حدود الساعة الثالثة ظهرا.
وشارك في الافتتاح كلا من وكيل وزارة الداخلية الكويتي المساعد لقطاع شؤون أمن المنافذ اللواء منصور محمود العوضي ويرافقه مدير عام أمن المنافذ البرية العميد أيـاد الحداد.
ومن جانبه قام اللواء العوضي بجولة على المنفذ للاطلاع على آليات العمل واستقبال المسافرين من الكويتين الذين كانوا متواجدين في المملكة العربية السعودية ، وكذلك في دول مجلس التعاون الخليجي الذي لهم صلة قرابة من الدرجة الأولى مع المواطنين الكويتيين.
وأوضحت الداخلية الكويتية ان هذه الخطوة تأتي بالتنسيق مع وزارة الصحة الكويتية ، بعد إغلاق المنافذ مؤخرا تخوفا من تداعيات تطور سلالة فيروس كورونا الجديدة، وتخفيفا على المواطنين من أجل الالتحاق بعوائلهم، مع التأكيد على جميع المسافرين بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحتياطات الصحية اللازمة التي فرضتها وزارة الصحة، والامتثال للقوانين الخاصة بتنقل الأشخاص.
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