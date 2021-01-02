الصين تكشف سبب اختلاف بيانات فعالية لقاح كورونا مع الإمارات

أكد مسؤول كبير بمجموعة الصين للتكنولوجيا الحيوية، أن النتائج المتعلقة بفعالية لقاح فيروس كورونا، الصادرة من كل من الصين والإمارات حقيقية وسليمة، رغم اختلافها.

ونقلت وكالة "رويترز" عن يانج شياو مينج، رئيس المجموعة الصينية التابعة لشركة "سينوفارم" المطورة للقاح، قوله إن معايير الدول وإجراءاتها في تشخيص المرض تكون بها اختلافات معينة، ومن ثم تجيء النتائج النهائية مختلفة.

كانت الصين وافقت الأسبوع الماضي، على استخدام لقاح مضاد لفيروس كورونا طورته شركة "سينوفارم" المملوكة للدولة، تمهيدا لبدء حملة تطعيم واسعة.

وقالت شركة "سينوفارم" إن اللقاح أظهر فعالية بنسبة 79.34%، وفقا لتحليل مؤقت للمراحل النهائية من التجارب السريرية.

من جانبها، أعلنت الإمارات في ديسمبر الماضي، أن فعالية اللقاح نفسه بلغت 86%.

وقال مينج في تصريحات لصحيفة "جلوبال تايمز" ن معايير الدول وإجراءاتها في تشخيص المرض بها اختلافات معينة، لذلك كانت هناك اختلاف بين البيانات الشاملة الواردة من بلدان متعددة وبيانات نسبة الحماية التي قامت الإمارات والبحرين بتقييمها في وقت سابق.

وأكد المسؤول الصيني أن " هاتين النتيجتين حقيقيتان وسليمتان"، حسبما نقلت عنه الوكالة.

ورصدت الصين الأسبوع الماضي أول إصابة بسلالة فيروس كورونا المتحورة، تزامنا مع طرح أول لقاح محلي للاستخدام العام.