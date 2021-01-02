الحرس الثوري الإيراني: لدينا أوامر بنسف إسرائيل بمساعدة دولتين عربيتين

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، عن تلقيه أوامر من المرشد الإيراني، علي خامنئي، بنسف إسرائيل في حال ارتكابها أي عمل عدائي ضد إيران.

وقال قائد القوات الجوية في الحرس الثوري الإيراني، علي حاجي زادة، في مقابلة مع قناة "المنار" اللبنانية إن "كل ما تمتلكه غزة ولبنان من قدرات صاروخية، تم بدعم إيران، وهما الخط الأمامي للمواجهة".

وأضاف: "نحن نعلم جبهة المقاومة على صناعة سنارة الصيد، بدلا من تقديم السمك، ولبنان وغزة يمتلكان تكنولوجيا صناعة الصواريخ"، مشيرًا إلى أن "قدرات محور المقاومة لم تعد كما كانت قبل عشر سنوات، واليوم يطلق الفلسطينيون الصواريخ بدلا من رمي الحجارة".

وأوضح زادة أن "هناك تقاطع للنيران في سماء إسرائيل، بين سوريا، ولبنان، وفلسطين"، مؤكدا أن "الفلسطينيين يمتلكون اليوم تكنولوجيا صناعة الصواريخ الدقيقة".

وهدد زادة إسرائيل بشكل مباشر قائلًا: "لدينا أمر عام من المرشد، علي خامنئي، بتسوية حيفا وتل أبيب بالأرض، في حال ارتكبت أي حماقة ضد إيران، وعملنا طيلة السنوات الماضية لنكون قادرين على ذلك"، مشيرا إلى أن طهران تدعم "أي طرف يقف في مواجهة إسرائيل".

وأكمل قائد القوات الجوية بالحرس الثوري قائلًا: "الدول العربية ستكون المتضرر الأكبر من أي حرب مع إيران"، موضحا أنه "لن يكون هناك أي فارق بين القواعد الأمريكية، والدول التي تستضيفها في أي حرب على إيران".

ولفت زادة إلى أن "أمريكا وإسرائيل لن تجلبا الأمن لأي أحد في المنطقة"، موضحًا أن"الإبقاء على مدى صواريخ إيران حتى ألفي كيلومتر لن يكون إلى الأبد".

وأردف: "قدراتنا الصاروخية ليست للتفاوض، ولا يحق لأحد الطلب من طهران ذلك".